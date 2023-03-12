Bursa Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı. Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'daki liselerinde üretilen çadırların, Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiası ile başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2023 17:04, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 17:06
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan görevden alma kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Serkan Gür'ün görevden alınmasına uzanan süreç, Bursa'da meslek liselerinde üretilen çadırların Gaziantep'ten satın alınarak üzerlerine logo basılması için yeniden kente getirildiği iddiası ile başladı.
İddiaya göre o çadırlar, logo basıldıktan sonra deprem bölgesine gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu iddia üzerine soruşturma başlatmıştı.Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de