Hastane koridorlarında kavga: 2 yaralı

Samsun'da boşanma sşamasında olan gelin ve damadın yakınlarının karıştığı kavgada 1'i bıçaklanarak 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun',un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan gelin tarafı ile erkek tarafı aradından eşya alma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu damadın eniştesi H.A.2 yerinden bıçalanırken, diğer eniştesi F.M.Kise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede ise taraflar arasında arbede çıktı. Jandarma, polis ve hastanenin güvenlik görevlileri müdahale ederek olayları büyümeden önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.