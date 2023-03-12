Younes Belhanda kırmızı gördü: Rakibine tokat attı
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşan Adana Demirspor'da Younes Belhanda rakibine tokat atarak direkt kırmızı kart gördü.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Mart 2023 18:14, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 18:16
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
22. dakikada çalınan serbest vuruş sonrası Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Trabzonsporlu oyunculardan topu almaya giderken Bruno Peres'i önce iteledi ardından tokat attı.
Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, iki oyuncunun arasındaki olayı VAR'da incelendikten Belhanda'yı direkt kırmızı kart ile oyun dışı bıraktı. Adana Demirspor, 22. dakikada Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyuna 10 kişi devam etti.
OPTA verilerine göre, Younes Belhanda, Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en fazla kırmızı kart gören (6 kez) oyuncu oldu.