Milli bilardocular dünya şampiyonu

Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Finali'nde İsveç'i yenen Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, üst üste 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu.

Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, finalde İsveç ile karşılaştı.

Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen ve 16 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 Bant Türkiye Milli Takımı sırasıyla ABD, Yunanistan ve Japonya ile karşılaştı. ABD ve Japonya'yı yenen, Yunanistan ile berabere kalan milliler, çeyrek finalde Yunanistan'ı, yarı finalde de Hollanda'yı şampiyona dışında bırakarak finale yükseldiler. Türkiye, finalde ise İsveç ile karşı karşıya geldi. Semih Saygıner Blomdahl'ı, Tayfun Taşdemir de Nilsson'u aynı skorlarla 40-29 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye'nin üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci dünya şampiyonluğu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takımı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takımımız, şampiyonluğa ulaşarak bizleri gururlandırdı. Üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan A Milli Takımımızı tebrik ediyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.