Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Öğretmenin en acı yoklaması: 22 öğrencisinin kimliğini teşhis etti
Öğretmenin en acı yoklaması: 22 öğrencisinin kimliğini teşhis etti
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor
Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
EYT'li memurlara uyarı: Son gün 14 Mart
EYT'li memurlara uyarı: Son gün 14 Mart
Protokolün detayları netleşiyor: Cumhur İttifakı'nın önceliği depremzedeler
Protokolün detayları netleşiyor: Cumhur İttifakı'nın önceliği depremzedeler
Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek
Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek
Kamuya olan borç yapılandırması Resmi Gazete'de
Kamuya olan borç yapılandırması Resmi Gazete'de
Seçim yasakları açıklandı
Seçim yasakları açıklandı
Bakan Nebati'den EYT ile ilgili yeni açıklama
Bakan Nebati'den EYT ile ilgili yeni açıklama
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı
Depremlerde can kaybı sayısı 47 bini geçti
Depremlerde can kaybı sayısı 47 bini geçti
Bahçeli: AYM'nin terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir
Bahçeli: AYM'nin terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir
Şap Enstitüsü açıkladı: Şap hastalığı insanlara bulaşıyor mu?
Şap Enstitüsü açıkladı: Şap hastalığı insanlara bulaşıyor mu?
10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi
Sanayi Bakan Yardımcısı açıkladı, bu hafta Togg satışa çıkıyor
Sanayi Bakan Yardımcısı açıkladı, bu hafta Togg satışa çıkıyor
'14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan dostlarımızla beraber yazacağız'
'14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan dostlarımızla beraber yazacağız'
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak...İşte katılacak partiler
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak...İşte katılacak partiler
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerde yıkım yaşanan Hatay'ın Samandağ ilçesini ziyaret etti. Hatay'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetler aynı zamanda milletlerin birliğini, beraberliğini test ettiği sınamalardır. Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2023 20:55, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 20:58
Yazdır
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerde yıkım yaşanan Hatay'ın Samandağ ilçesini ziyaret etti. Samandağ'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin deprem sınamasından başarıyla çıktığını" söyledi.

Erdoğan, "Afetler aynı zamanda milletlerin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını, kabiliyetini, dirayetini test ettiği sınamalardır. Hamdolsun Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Her dönemde görülebilecek birkaç küçük hadise, kötü söz, provokasyon girişimi dışında kalplerimizi de ellerimizi de birleştirerek yaraları sardık" diye konuştu.

"Yaşadığımız onca felakete ve onda saldırıya rağmen geleceğe umutla bakmamız için sayısız sebebimiz var" diyen Erdoğan, "Buna karşılık bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenler de her zamankinden daha büyük bir hırsla üzerimize geliyor. Milletçe bu tuzakların hepsini bozacak dirayete sahibiz. Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

'AFETİN BOYUTLARINI ANLATMAYA KELİMELER KAFİ GELMİYOR'
"Ülke olarak 6 Şubat tarihinde yaşadığımız, daha sonrasında da binlerce sarsıntıyla devam eden depremler için sizlere geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet, yakınlarını sabır ve başsağlığı diliyorum. Geniş bir alanda etkisi hissedilen bu afetin en çok yıkımı ve can kaybına yol açtığı şehrimiz Hatay'dır. Antakya'dan Samandağ'a kadar pek çok ilçemizi derinden sarsan afetin boyutlarını anlatmaya kelimeleri kafi gelmiyor."

'KIŞ ŞARTLARI SORUNLARI ARTIRDI'
"Asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremin aynı zamanda zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde olması sıkıntılarımızı daha da artırdı. Pisti zarar gören Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanması, yolların zarar görmesi, ilk günlerde haberleşmenin güçlükle yapılabilmesi ilave sorunlar olarak karşımıza çıktı. Buna rağmen devlet ve millet olarak afetin ilk anından itibaren Hatay'a ve tüm deprem bölgesine ulaşmak için canla başla gayret ettik. Şehirdeki kamu görevlilerimizden çalışabilecek durumda olanlar zaten hemen işlerinin başına koştular. Diğer yerlerden buraya gelmek için yola çıkan ekiplerimiz de epeyce bir mücadelenin ardından birer ikişer Hatay'a geldiler."

'271 BİN GÖREVLİ DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞTI'
"Yıkılan bina sayısının fazla, arama kurtarma personeli sayısının sınırlı olması sebebiyle ekiplerimiz adeta vakitle yarışarak müdahaleleri yürüttü. AFAD'dan madencilerimize, belediyecilerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar kendi personelimiz ve uluslararası ekiplerle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma sayısı olan 35 bin kişiye ulaştık. Bu ekipleri yarısı da Hatay'da görev yaptı. Diğer destek personelleriyle 271 bin görevli deprem bölgesinde çalıştı. Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları mensuplarıyla yaklaşık yarım milyon insanımız depremzedelerimizin yardımına koştu."

'İLK GÜNLERDE VAKTİNDE YETİŞEMEDİĞİMİZ YERLER OLDU'
"Ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç duyulan tüm aracı, gereci, cihazı bölgeye getirdik. Ancak tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin. Askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, sağlıkçılarımızı, eğitimcilerimizi, ilgili tüm kurumlarımızın personelini, uçağından, helikopterine ve gemisine kadar tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik."

'BÖYLE BİR FELAKETTE TÜRKİYE'DEN DAHA HIZLI REFLEKS VERECEK BİR ÜLKE YOK'
"Milletimiz buradaki kardeşleri için tek yürek oldu. Tüm bunları en iyi, deprem bölgesindeki 11 şehirde yaşayan 14 milyon insanımız gayet iyi biliyor. Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir başka ülke yoktur. Bunu ülkemize gelen yabancıların bizzat kendileri söylüyor. Üstelik yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmaları, ardı arkası kesilmeyen, bir kısmı da müstakil deprem büyüklüğünde olan sarsıntılar eşliğinde yapıldı. Fedakarca ve kahramanca yapılan bu çalışmalarda yer alan kamu personelini, gönüllüleri, STK mensuplarını ve uluslararası ekipleri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

'KALICI KONUTLAR İÇİN HEMEN KOLLARI SIVADIK'
"Çalışmaların düzen girmesiyle birlikte önce arama kurtarma faaliyetleri, ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı. Bu arada kalıcı barınma merkezlerinin acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gereken mekanizmalar kuruldu ve işler hale getirdi. Çadırlardan yurtlara, okullardan otellere, diğer bölgelere gidecek olanlara sağlanan kolaylıklardan konteyner kentlere kadar eldeki her imkan değerlendirildi. Artçı sarsıntıların sürmesi ister istemez evleri sağlam veya az hasarlı vatandaşlarımızı da huzursuz ettiği için bölge dışına epeyce bir gidiş yaşandı. Biz bu arada kalıcı konutların inşası için hemen kolları sıvadık."

'650 BİN KONUT İHTİYACI VAR'
"Yer tespiti yapılan, zemin etüt çalışmaları biten yerlerde süratle temelleri atıp, işe başladık. Orta hasarlıların da dahil edilmesiyle yaklaşık 650 bin konut ihtiyacımızın olduğunu gördük. Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek bir planlamayla yolumuza devam ediyoruz. Samandağ'da inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331'dir. İnsanlarımızın tamamını huzurlu konutlara kavuşturana kadar inşa ve ihya faaliyetlerini sürdüreceğiz. Geçmişte yaşadığımız zorluklar tekerrür etmemesi için gereken adımları da ilk fırsatta atacağız."

'HATAY ÖNCELİKLERİMİZİN EN BAŞINDA YER ALIYOR'
"Tüm bu çalışmalarda depremde en çok yıkıma ve can kaybına uğrayan Hatay ve ilçeleri önceliklerimizin en başında yer alacaktır. Afetler aynı zamanda milletlerin birliği, beraberliği, kardeşliğini, dayanışmasını, kabiliyetini, dirayetini test ettiği sınamalardır. Hamdolsun Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Her dönemde görülebilecek birkaç küçük hadise, kötü söz, provokasyon girişimi dışında kalplerimizi de ellerimizi de birleştirerek yaraları sardık, yönümüzü tekrar ortak geleceğimize döndük."

'ASIRLARDIR OYNANAN OYUNLARI ÇÖPE ATMA VAKTİ GELDİ'
"Güçlü bir devletin, kıvançta ve tasada ortaklaşabilen bir milletin önemi böyle dönemlerde daha iyi anlaşılıyor. Bunun için ilk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bize sunduğu huzur, güven ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Yaşadığımız onca felakete ve onda saldırıya rağmen geleceğe umutla bakmamız için sayısız sebebimiz var. Buna karşılık bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenler de her zamankinden daha büyük bir hırsla üzerimize geliyor. Milletçe bu tuzakların hepsini bozacak dirayete hamdolsun sahibiz. Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir."

Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde yüz yüze eğitim talebi: Üniversiteleri açın
Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde yüz yüze eğitim talebi: Üniversiteleri açın
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Hatay'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Hatay'a gitti

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. ve 11. maddelerinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanları, belediye başkanı olarak görevlerinde iken tahsiline göre ulaştıkları intibaklarının karşılığı ek gösterge üzerinden emekli olurlar.<
11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yenileme kararını imzaladı
ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Son haline yorum yağdı!

Son haline yorum yağdı!

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor.