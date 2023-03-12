Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?

Meclis'in ne zaman kapanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Gündemi yakından takip eden vatandaşlar, 2023 seçimleri öncesinde TBMM'nin çalışmalarına ne zaman ara vereceğini sorguluyor. İşte olası seçim takvimine göre Meclis'in tatile gireceği tarih.

MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK?

Olası takvime göre, seçime ittifak ile girecek partiler, 11-17 Mart arasında ittifak protokollerini YSK'ya teslim edecek. Kamu görevlilerinin 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. YSK, 21 Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

22 Mart'ta, seçmen listeleri askıya çıkarılacak. YSK, 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı aday listelerine son halini verecek. 7 Nisan'da Meclis'in seçim nedeniyle tatile girmesi, milletvekili aday listelerinin 6-10 Nisan arasında YSK'ya verilmesi öngörülüyor.

Olası seçim takvimine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 7 Nisan'da tatile gireceği düşünülüyor.



SEÇİME KATILABİLECEK PARTİLER BELLİ OLDU

YSK'nın toplantısında seçime katılmaya hak kazanan partilerin isimleri de belli oldu.

Buna göre, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Parti, seçimlere katılabilecek.