13 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
13 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.45)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor ve Eyüpspor-Altay maçlarıyla sona erecek.
(Samsun/İstanbul/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, 20. haftanın son maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
(İzmir/19.00)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta müsabakaları yapılacak.