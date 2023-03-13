Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Malatya Pütürgü'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 05:26, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 05:28
AFAD: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.
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AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.