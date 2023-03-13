Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 07:11, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 07:18
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.