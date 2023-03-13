Adıyaman'da binaların taşıyıcı kolonlarındaki ihmaller ortaya çıktı

TRT Haber'e göre, asrın felaketinde en fazla zarar gören kentlerden biri Adıyaman oldu. Yaklaşık bin 500 bina tamamen yıkıldı, binlercesinde ağır hasar oluştu. Ağır hasarlı binalarda taşıyıcı kolonlardaki ihmallere dair birçok örnek bulunuyor.

Yine kirişlerde de demirlerin içerisine plastik borular döşendiği görüldü.

Özellikle yıkılan veya ağır hasar alan binalarda, tuğladan yapılmış kolonlar olduğu belirlendi.

Bazı kolon sistemlerininse binanın yarısına kadar yapıldığı tespit edildi.

Güçlendirme çalışmasındaki yanlış uygulamalar da göze çarptı.

Kolonlara müdahale edildiği ve binanın statiğinin bozulduğu, kontrolsüz yapılan perde duvarların binalara zarar verdiği de ortaya çıktı.

Kolonlar kesilerek içinden plastik su boruları geçirilmiş. Kirişlerin içinden plastik elektrik boruları geçirilmiş.

Kolonların devamının olmadığı görüntülere yansıdı. Merdivenler için sahanlık kirişi ya da perde duvar yok.

Evini güçlendirmek isteyen vatandaş, binasına daha çok zarar verdi. Gelişigüzel eklenen kolon ve kirişler depremde yıkıldı. Tamamen tuğla ile döşenmiş bir kolon. Güçlendirme adı altında mevcut kolonlar kırılarak binaya hasar verilmiş.