Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi

Türkiye'nin Otomobili Togg son viraja girdi. Bu hafta fiyatının açıklanmasıyla ön sipariş sürecinin başlaması hedeflenen proje, bir hayali daha gerçeğe dönüştürecek. Mart sonundan itibaren çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg kademe kademe sahiplerine teslim edilecek.

FİYATTA 1 MİLYON TL BEKLENTİSİ HAKİM

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen elektrikli araç ÖTV matrahlarıyla birlikte heyecanla beklenen Togg'da tahminlere sebep oldu. Togg'un 2 tekerden motorlu 200 beygirlik 150 kW C-SUV seçeneğinin 1,6 milyon lira tavan sınırlaması nedeniyle ulaşılabilir bir fiyata satılacağı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından başlangıç paketlerinin 1 milyon lira ile satışa çıkması tahmin edilen C-SUV Togg'un talipleri ise gün geçtikçe artıyor. 5 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan NFT satışı için 20 bin kişi Togg'un uygulaması Trumore üzerinden cüzdan açmış ve almak için açık artırmaya katılmıştı.

ÖN SİPARİŞ ŞİMDİ TESLİMAT NİSAN'DA

Satış sürecinin nasıl işleyeceğine dair açıklamalar ise Togg yönetiminden geldi. Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek. İlk teslimat ise Mart sonu itibariyle yani Nisan başında başlayacak. Yarışmanın iptal edildiği milli otomobilde sadece çekilişle öncelik belirlenecek. NFT'lerin satışındaki öncelik hakkı ise iptal edildi.

Kişiselleştirilmiş araç üretilecek

Togg'un üretim sürecinin ön siparişin ardından yapılması ise kişiselleştirilmiş akıllı cihazdan kaynaklı olacak. Renginden donanım özelliklerine kadar kombine edilebilen C-SUV Togg, kişiye özel olarak üretileceği için stok araç üretilmeyecek. Halihazırda Togg'un elinde hazır vay stok araçlarının bulunmamasının en önemli nedeni ise bu şekilde göze çarpıyor. Bunun yanında kamuoyuna yansıyan araç prototip olduğu için yeni özelliklerin eklenmesiyle daha üstün bir C-SUV Togg görücüye çıkacak.