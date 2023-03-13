Yeniden Refah Partisi'nin katılım için sunduğu 30 madde kabul edildi

Habertürk'teki Açık ve Net programının sunucusu Kübra Par, bir kadın olarak bu maddenin kaldırılmasını talep ettiklerini için Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdiğini söyledi ve Aydal'a "Bu maddeye de tamam demiş olamaz herhalde AK Parti değil mi?" diye sordu.

Aydal "Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi ve bu iletilme esnasında da bütün maddeler tek tek okundu ve karşı taraftan 'Hiçbir problem yok' dendi. Hatta burada olmayan birkaç şey daha ekleyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Par "(AK Parti Genel Başkanvekili) Binali (Yıldırım) Bey'in partinizi ziyareti sırasında mı okundu?" diye sorması üzerine Aydal "Evet, ondan önce de genel başkan yardımcıları seviyesinde yapılan alt görüşmelerde de tek tek bütün maddeler üzerinden geçildi. Dolayısıyla herhangi bir itirazları olmadı" dedi.

Binali Yıldırım ve AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'nde ziyaret etmişti.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, bu 30 madde arasında 6284 nolu maddenin kalkmasının da bulunduğunu belirtmişti.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ise talepler arasında "6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması"nın bulunduğunu belirtti.

6284 Sayılı Kanun nedir?

6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012'de kabul edildi ve 20 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemek.

Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsıyor.

Kanun, Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi çalışmaları ile aynı döneme denk geldiği için Sözleşme'deki bazı kavramları gözetiyor. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, o dönemde kadın örgütlerinin yasa çalışmalarına aktif katılımına önem vermişti ve kadın hareketinin mücadelesiyle bu yasa oluşturulmuştu.

Yeniden Refah Partisi yasanın hangi maddelerine itirazı olduğuna dair bir açıklama yapmadı.