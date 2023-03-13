

Oy oranları küçük destekleri büyük: Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı

Cumhur İttifakı'nın temasta olduğu Yeniden Refah Partisinden "İttifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor" açıklaması geldi. Öne sürdüğü şartlar arasında "LGBT derneklerinin kapatılması. Süresiz nafakanın ortadan kalkması" gibi maddeler yer aldı.

2018'de yüzde 0,3 oy alan HÜDA PAR cephesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı çıktı. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu "Parlamento seçimlerine de birlikte katılma konusunu değerlendiriyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan DSP, seçimlere parti olarak gireceğini açıklarken, ittifakın bir parçası olduğunu duyuran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Hedefimiz kendi amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmek. Bu şekilde Cumhur İttifakı'na daha çok katkı yapacağız"

Yeşim Eraslan