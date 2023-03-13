Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimde farklı bir kampanya yürütüleceğine dikkat çekerek parti teşkilatından, seçmenin gönlüne girecek çalışmalar yapmalarını istedi. AK Parti'de geçtiğimiz hafta Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında il başkanları ile video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kandemir, 81 il teşkilatına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını iletti.

DİJİTAL MEDYAYA AĞIRLIK

Edinilen bilgilere göre, deprem nedeniyle geçmiş dönemlerdeki gürültülü seçim atmosferinin olmayacağına dikkat çeken Erdoğan şu talimatları verdi: Gönüllere girme noktasına ağırlık verin. İkili ilişkileri ve yüz yüze temasları artırın. Ev ziyaretlerini sıkılaştırın. Bölgenize göç eden depremzedeleri ihmal etmeyin, sık sık evlerinde ziyare gidin.

EMRAH ÖZCAN-