Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde

Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Erdoğan: Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
Bakan Akar: 103 silah arkadaşımız, mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı
Öğretmenin en acı yoklaması: 22 öğrencisinin kimliğini teşhis etti
Öğretmenin en acı yoklaması: 22 öğrencisinin kimliğini teşhis etti
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor
Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
EYT'li memurlara uyarı: Son gün 14 Mart
EYT'li memurlara uyarı: Son gün 14 Mart
Protokolün detayları netleşiyor: Cumhur İttifakı'nın önceliği depremzedeler
Protokolün detayları netleşiyor: Cumhur İttifakı'nın önceliği depremzedeler
Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek
Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek
Kamuya olan borç yapılandırması Resmi Gazete'de
Kamuya olan borç yapılandırması Resmi Gazete'de
Seçim yasakları açıklandı
Seçim yasakları açıklandı
Bakan Nebati'den EYT ile ilgili yeni açıklama
Bakan Nebati'den EYT ile ilgili yeni açıklama
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına başlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde

Deprem bölgesinde çalışanların gelirinin artırılması ve istihdam teşviki için, brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi formülü gündemde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2023 08:28, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 08:30
Yazdır
Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde

Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik 'brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi' talebi gündeme geldi. İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse, 11 depremzede kentinde asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.

Türkiye ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde olumsuz etki yaparken, deprem sebebiyle işgücünün önemli bölümünün başka illere göç etmesi de üretimi aksattı. Bölgedeki işverenler ise üretime devam edebilecek tesislerin eleman azlığı sebebiyle üretimini aksatmaması için, SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulunuyorlar. EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre ekonomi yönetimi de bu konuda bir çalışma başlattı.

Destekte iki seçenek var

Depremzede işçilerin ücret yönünden desteklenmesi noktasında ekonomi yönetiminin önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ödemelerin asgari ücretin brütü kadarki kısmına ilişkin prim muafiyeti sağlanması yönünde. Yani yüzde 14'lük SGK primi ve yüzde 1'lik işsizlik sigortası primi alınmayacak.

Asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 10.008 lira olarak belirlenmişti. Bundan yüzde 14 SGK primi( 1401 lira), yüzde 1 işsizlik sigortası primi (100 lira) olmak üzere 1501.20 liralık kesinti yapılıyordu. Başka bir ifade ile bu seçenek tercih edilirse, deprem bölgesindeki bir asgari ücretlinin eline 10.008 lira geçecek.

Talep kabul görürse ücret 11.759 lira olacak

Ancak asgari ücretin işverene maliyeti ise bu tutar üzerinden yüzde 15.5 işveren payı (1551 lira) ve yüzde 2 işveren işsizlik sigortası primi (200 lira) eklenmesiyle 11.759 lira kesiliyordu. İşverenler işçilerin işyerlerinde kalmasını sağlamak amacıyla, belirli süreliğine de olsa işverenin SGK ve işsizlik sigortası primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini talep ediyordu. Bu talep kabul edilirse, bölgedeki asgari ücretlinin eline 11.759 lira geçecek. Üzerinde ücret alanların ise aradaki fark kadarlık kısmı için muafiyet sağlanacak.

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği yeterli olmadı

Daha önce çıkarılan bir OHAL kararnamesi ile depremde zarar gören işyerleri için kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği verilmeye başlanmıştı. 22 Şubat tarihli 125 sayılı Kararnameye göre yıkılmış veya ağır hasarlı işyerleri için uygunluk tespiti tamamlanmaksızın kısa çalışma ödeneği verilmesi öngörülmüştü. Deprem sebebiyle işyeri yıkılan işçilere ise günlük 133,44 lira düzeyinde nakdi ücret desteği verilmeye başlanmıştı.

Bölgeden göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı

Evi depremde hasar görenler, çadırkent veya konteynerkentlerde yer bulamadıysa, başka illere göç ettiler. Resmi bir açıklama yapılmasa da bu durumda göç ederek başka illerde AFAD kaydı yaptıranların sayısının 2 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Bu durum doğal olarak depremden hasar görmese bile sanayi üretim yerlerinde ciddi anlamda istihdam kaybına yol açtı. Başka bir ifade ile hasarsız olan işyerleri bile eleman yokluğu sebebiyle tam kapasite ile çalışamaz duruma geldi.

Eleman yetersizliği nedeniyle deprem bölgesindeki sanayi üretiminde aksama yaşanmaması için işçilerin bölgede kalmalarını cazip hale getirecek formül arayışları kapsamında ücret desteği yanı sıra barınma desteğinin de verilmesi gerekiyor.

Geçici barınma yeri yapana destek

OHAL kapsamında çıkarılan 136 sayılı kararname ile OSB'lerde çalışanların geçici barınması amacıyla konteyner ve prefabrik yapıların kurulumu, altyapısı Sanayi Bakanlığı tarafından kredilendirilmesi veya geri ödemesiz desteklenmesi hükme bağlandı.

Kanuna ihtiyaç yok, OHAL kararnamesi ile yapılabilir

Asgari ücretle ilgili daha önce yapılan düzenlemeyle asgari ücret ve bunun üzerindeki ücretlerin asgari ücrete karşılık gelen kısmı vergi dışı bırakılmıştı. Yani çalışana yapılan ödemenin asgari ücret kadarlık kısmı için gelir vergisi kesintisi yapılmıyordu. Dolayısıyla çalışanlara yönelik bu kapsamda bir desteğe karar verilmesi halinde, herhangi bir kanunda değişikliğe ihtiyaç olmayacağı için OHAL kapsamında çıkarılacak bir kararname ile bu sorun çözülebilecek. Anayasa'nın 'Olağanüstü hallerde yönetim' başlıklı 119. Maddesi, olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin 17. fıkrasının 2. cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi veriyor.

ASO 'tersine göç' kampanyası başlatmıştı

Bu arada Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, deprem bölgesinde istihdam kaybının önlenmesi amacıyla üyelerinin de desteğiyle bir "Geçici tersine göç" kampanyası başlatmıştı. Ardıç, EKONOMİ aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu kampanya kapsamında, deprem bölgesindeki sanayicilerin talepleri doğrultusunda Ankara'daki sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyulan elemanları geçici süreyle bölgede istihdam edilmesi öngörülüyordu. Sistem, bölgeye gönderilecek işçilerin ücretleri ve barınmaları gönderen işveren tarafından karşılanması şeklinde işleyecek.

Hüseyin Gökçe/Ekonomim

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 977 yaralının tedavisi sürüyor
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 977 yaralının tedavisi sürüyor
Konutlardan sonra sıra fabrikalarda
Konutlardan sonra sıra fabrikalarda
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
İttifakta amblem tartışması
İttifakta amblem tartışması
Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi

Bu Habere Tepkiniz

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dayanağı Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim ve Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi" ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile" ibarelerinin iptaline karar verilmesine ilişkin davada kararını verdi.
Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. ve 11. maddelerinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanları, belediye başkanı olarak görevlerinde iken tahsiline göre ulaştıkları intibaklarının karşılığı ek gösterge üzerinden emekli olurlar.<
11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yenileme kararını imzaladı
ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Bu 34 uygulama banka hesabınızı ele geçirebilir!

Bu 34 uygulama banka hesabınızı ele geçirebilir!

Bilgisayar korsanlarının kullanıcı verilerine ele geçirebilmek için birçok yöntem kullandıklarını söyleyen uzmanlar özellikle Android kullanıcılarını uyardı.