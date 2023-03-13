Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
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Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor

Milyonlara nefes aldıracak yapılandırmanın avantajları SABAH'ta. Bu kapsamda sigorta, destek primi borcunda faiz, ceza silinecek. İsteğe bağlı sigorta primini yatıramayan da yararlanacak. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. İş kazası, meslek hastalığında işverene rücu edilen alacaklar da kapsamda. GSS prim borcunun ana parsını ödeyenin gecikme faizi silinecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Mart 2023 09:02, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 09:04
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Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor

31 Aralık 2022 tarihine kadar olan bütün borçlar kapsamda. 31 Mayıs'a kadar başvurulacak, 30 Haziran ilk taksit yatacak. Borçlar 48 ay taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek

Öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor. Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran'a kadar ve azami 48 eşit taksitle ödeme koşulu aranacak. Sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi alacakları yapılandırılacak. Hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi durumunda gecikme cezası, gecikme zammı alınmayacak. Geçen yıl için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

BORÇLARIN FAİZİ VE CEZALAR SİLİNECEK

Borçlarını peşin ödeyenler gecikme faizinden tümüyle kurtulacak, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yüzde 90'ı silinecek. Genel Sağlık Sigortası prim borcunun ana parsını ödeyenin gecikme faizi alınmayacak. Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.1 Ocak 2023'ten önceki 2 bin lira ve altı borçlar silinecek.

Büyük fırsatta merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- Hangi borçlar yapılandırılacak, borcumu nasıl öğrenebilirim?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. İnternet vergi dairesine giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilirsiniz.


2- Peşin ödemedeki avantajlar neler, borcumu kaç taksitle ödeyebilirim?

Borcun peşin ödenmesi durumunda yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Borç idari para cezasıysa asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Ödenecek alacağın feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

Daha öncesi borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınır 48 aya çıktı. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

Borcunu peşin ya da daha kısa sürede ödeyenler avantajlı olacak. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok kuruma ödenmeyen borçların cezaları silinecek.

Spor kulüpleri ise borçlarını 120 eşit taksitle ödeyebilecek.

3- Toplamı 2 bin liranın altında olan 3 farklı trafik cezası da silinecek mi?

Alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olmasına karşın 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmeyen ve tüm tahsil daireleri itibariyle asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında olan borçlar silinecek. Üç ayrı ceza olsa da iki bin lirayı geçmiyorsa aynı kapsamda değerlendirilecek. Bu tutarın hesabında 1 Ocak 2023 itibariyle tahsil dairesi kayıtları dikkate alınacak. Düzenleme öncesi yapılan ödemeler iade edilmeyecek. Bu konuda açılan davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın terkin edildiğine ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılacak.


4- Sosyal güvenlik kapsamındaki hangi borçlar yapılandırılabilecek?

GSS primleri, sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverene rücu edilen alacak yapılandırılabilecek. Emekli aylıklarından yersiz ödemelerden kaynaklı alacaklarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapmak suretiyle Kurum'a ödenmesi gereken prim alacakları da bu kapsamda yer alacak. Ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmeyen sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplanı 500 lirasını aşmayan alacaklarla tutarına bakılmadan bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.


5- Başvurular nereye yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şirkesi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.


6- Borcuçları kredi kartıyla yapılandırabilir miyim?

Kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Kredi kartıyla ödemek isteyenler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilir. Kredi kartıyla ödemede işlem tarihi itibariyle borç ödenmesi kabul edilecek.


7- Yapılandırma başvurusu için süre sınırı var mı?

Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Mayıs 2023'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.

8- Trafik ceza puanı ne zaman silinecek?

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları siliniyor. Ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti iade edilecek. Yasa kapsamında sicildeki 5 ile 95 puan cezalar sıfırlanmış olacak.

9- Matrah ve vergi artırımına gidilebilecek mi?

Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek. 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

10- Öğrenim kredisi borçları da taksitlendirilecek mi?

Mezunların geçmişten olan borçları yapılandırılacak ve taksitler halinde ödeme mikanı sunulacak.

Gecikme nedeniyle ortaya çıkan faizler ödenmeyecek. Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak.


HAZAL ATEŞ

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