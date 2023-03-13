Nurdağı'nda çadır çalan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelere getirilen çadır ve halıyı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 09:22, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 09:31
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Belpinar Mahallesi'ndeki deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, M.K'nin (45) merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metre kare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.