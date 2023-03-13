Meteoroloji uyardı... Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor - Haritalı

Yağışların Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İşte 13 Mart pazartesi hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Genellikle Yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40- 80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve Sağanak nedeniyle 14 kente sarı, 4 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre yağışlar Türkiye genelinde hafta boyunca devam edecek.