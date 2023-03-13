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Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Saat 4'ü 17 geçe deprem oldu. 4'ü 25 geçe sayın Cumhubaşkanımız aradı. Akabinde bakanlarımız aradı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2023 10:58, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 11:14
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Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen "Deprem Bölgesi Basın Programı" çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan basın mensupları ile bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip üzen


Gürkan, burada yaptığı açıklamada "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentimizin yerinde dönüşümünü bakanımızdan talep ettim. İnşa edilecek uydu kentlerin kent hafızasına ve omurgasına göre uyumlu olmasını istiyoruz. Sağ olsun bakanlarımız bu durumu olumlu karşıladılar ve çalışmalarımızı da bu minvalde devam ettiriyoruz. Depremin yaralarını hep beraber saracağız. Siyasi mülahazalara birlikteliğimizi kumpas etmememiz lazım. Zaman birlik, beraberlik ve yaraları sarma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gürkan, askerin annesini enkazdan çıkarma olayını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Yaşanan acının büyüklüğünü ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bakın bizim burada çalışan bir arkadaşımızı askere göndermişiz. Amasya'da asker. 1. deprem oluyor. 'Benim anam yalnız' diyor. 'kimse çıkaramaz diyor. 'Komutanım bana izin ver de ben gideyim anamı çıkarayım' diyor. Çıkıp geliyor. Ve anası enkazın altında. Onu çıkarıyor ya." dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

YEREL GAZETECİ YILMAZ: DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN ASKERİMİZ VE POLİSİMİZ HAREKETE GEÇTİ

Malatya Mega Haber Genel Yayın Yönetmeni İskender Yılmaz da, saat 04:17'de gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ilk anlarından itibaren devletin hem askeri hem de polisiyle teyakkuza geçtiğini bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri enkazların başına geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Hem aşırı bir kar yağışı vardı. Aşırı bir soğuk vardı. Eksi 15, eksi 20'lerdeydi Malatya merkezi. 30 santimetre kar vardı. Hani dışarda birileri bir şeyler söylüyor. Ulaşım yoktu ulaşım. Çevreyle kar ve tipiden dolayı ulaşımımız kesilmişti. Dibimizde Elazığ. Orası da depremden ciddi anlamda etkilenmişti." ifadelerini kullandı.


"ANADOLU TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ FELAKET"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Gürkan, depremin yaralarının ancak milli birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanından gelen basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 vilayet ve 14 milyon kişi etkilendi. Büyük bir felaket yaşadık. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bizlere de kolaylık versin. İşimizi kolay kılsın. Allah böylesine bir felaketi, milletimize ve ümmetimize bir daha göstermesin. Anadolu tarihinde görülmemiş bir felaket. Bu felaketin ancak milli birlik ve beraberlikle üstesinden gelebiliriz. Depremin ilk gününden bu yana bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayır kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu desteklerle beraber yol haritamızı, rotamızı ve yön pusulamızı doğru belirlememiz gerekir."

"04.27'DE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TELSİZLERLE BÜTÜN ÇALIŞAN BİRİMLERE ALARM VERDİ"

"Saat 4'ü 17 geçe deprem oldu. 4'ü 25 geçe sayın Cumhubaşkanımız aradı. Akabinde bakanlarımız aradı" diyen Gürkan, "6 Şubat günü saat 04.17'de yaşadığımız ilk depremde Malatya'da yaklaşık 130 bina yıkıldı. 04.27'de Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bütün telsizlerle çalışan birimlere alarm verdi." ifadelerini kullanarak "04.45'te Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ve diğer birimlerimizdeki ekipler, enkazın başındaydı. İlgili birimler belediyemizin 'Acil Eylem Planı'na uygun olarak görevini yerine getirdi. 6 Şubat günü saat 13:24'e kadar her şey kontrolümüz altındaydı. Fakat 13:24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sefer arama kurtarma yapan personelimiz de enkaz altında kaldı. Bakıldığı zaman personellerimizde depremzede ama biz bunlara rağmen ilk günden bu yana tüm birimlerimizle 7 gün 24 saat teyakkuzdayız. Tabii ki eksikliklerimiz vardır. İnsanların bütün ihtiyaçlarına anında cevap verilebilir mi? Bu mümkün olmayabilir" açıklamasında bulundu.

"KEŞKEM YOKTUR YAPTIĞIM YAPILAR SAĞLAMDIR"

20 yıldır belediye başkanlığı yaptığı Malatya'da yaptırdığı yapıların tamamının sağlam olduğunu ifade eden Gürkan, "Şu anda hizmet veren lojistik alanlar belediyemizin yaptığı yerlerdir. Örneğin dünya kayısı ticaret merkezi, yeni yemek ve ekmek fabrikası gibi alanlardır. 20 yıldır belediye başkanıyım. Benim yaptırdığım yerler sağlamdır ve bundan dolayı da keşkem yoktur. Belediye Başkanlığım boyunca da meclisteki bütün kararlarımı oy birliğiyle aldım" sözlerini kaydetti.

"27 ÇADIR KENTTE 53 BİN ÇADIR KURULMUŞTUR. 62 NOKTADA DA KONTEYNER MERKEZİ KURUYORUZ"

Şehirde kurulan çadır ve konteyner kentleriyle ilgili olarak da bilgi veren Gürkan sözlerine şöyle devam etti:

"27 çadır kentte 53 bin çadır kurulmuştur. 62 noktada da konteyner merkezi kuruyoruz. İlerleyen süreçlerde bu rakamları artıracağız. Bir taraftan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda ağır ve orta hasarlı binaları tespit ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentimizin yerinde dönüşümünü bakanımızdan talep ettim. İnşa edilecek uydu kentlerin kent hafızasına ve omurgasına göre uyumlu olmasını istiyoruz. Sağ olsun bakanlarımız bu durumu olumlu karşıladılar ve çalışmalarımızı da bu minvalde devam ettiriyoruz. Depremin yaralarını hep beraber saracağız. Siyasi mülahazalara birlikteliğimizi kumpas etmememiz lazım. Zaman birlik, beraberlik ve yaraları sarma zamanıdır."

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