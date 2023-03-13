Aksaray'da tribünde kalp krizi geçiren taraftar, hastanede hayatını kaybetti
TFF 3. Lig 3. Grupta, 68 Aksaray Belediyespor ile Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü arasında oynanan maçı tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 11:15, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 11:16
Aksaray'daki Dağılgan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmayı izleyen taraftar Muhammet Eren Yılmaz (16), maç oynandığı dakikalarda tribünde fenalaştı.
Stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.