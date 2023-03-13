AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Yavuz, "Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar saniyeler dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru. HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Biz bugün saat 16'da inşallah HÜDAPAR'ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"3 DÖNEM VEKİLLİK YAPMIŞLARDAN DA BAŞVURU ALINABİLECEK"

Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK'nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek.