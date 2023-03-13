Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Malatya'da konuşan Soylu, depremler nedeniyle can kaybı sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini duyurdu.

Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu, belirtti.

Konuşmasında deprem bölgesinde vinçlerin kiralandığı iddiasına da değinen Soylu şunları söyledi:

"Bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede, 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı...' Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl kiralamış? AFAD'ın hangi vinci varmış? Kamu ise kamu zaten bedava çalışıyor. Özel sektör kiralama ve ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza sen evini yık diyen bir taliamat ve talebimiz de yok."

"GÖREVİMİZ ÜZERİNE GİTMEK"

Bu durumun istismardan kaynaklanmış olabileceğine işaret eden Soylu, "Elbetteki görevimiz bunun üzerine gitmektir. Bunu AFAD'a bocalamak devlete bocalamak ayrı bir kötülüğün maarifetidir." ifadelerini kullandı.

"DEVLET ÇALIŞIYOR"

Yalan haberlerin sürekli tekrarlandığına işaret eden İçişleri Bakanı, "Bunu yapmaya çalışanlara tekrar sesleniyorum. Milletimiz ve devletimiz el birliği ile mücadele ediyor." dedi.

Soylu, "Sahada binlerce tanımadığımız insanla karşılaşıyoruz. Birçok yalanla insanlarımızın moralini bozmak doğru bir yaklaşım değil. Buna siyasi kişilerin yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi... Biz buralardayız. Devlet çalışıyor ve tıkır tıkır işliyor." diye konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerde, "AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para alındığına göz yumulduğu" iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır. Aynen kira fiyatlarındaki fahiş artış gibi bir istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar. Elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir ama bunu AFAD'a bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir kötülüğün maharetidir." dedi.

Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, afet bölgesindeki geçici barınma merkezlerine 13 bin 808 mobil tuvalet ile 5 bin 399 mobil duş kurulduğunu ve her birinin temizlik işlerinin sahiplendirildiğini, 1854 çamaşır makinesi dağıtıldığını söyledi.

Bölgede en çok önem verdikleri konulardan birinin enkaz kaldırma çalışmaları olduğunu belirten Soylu, "Enkaz kaldırmada şu ana kadar yıkık bina sayımız 36 bin 257 idi. Enkazı kalkan ise 5 bin 321. Yaklaşık acil yıkılacak bina 18 bin 219'du, yıkımı tamamlanan ve enkazı kalkan ise 6 bin. Rakam şu; hem yıkılmış, hem acil yıkılacak olan toplam 56 bin binanın 10 bini, yaklaşık yüzde 20 civarı şu anda yıkılmış ve enkazı kalkmış durumdadır. Bunun bir kısmını kamu eli ile yapıyoruz, bir kısmını da özel sektöre yapılan ihaleler çerçevesinde bunları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Malatya'da geçici iş yerlerinin yapımının devam ettiğini dile getiren Soylu, gerekli planlamaları yaptıklarını, 10 güne kadar esnafa yerlerin verilmeye başlanacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medyada dezenformasyon ile yalan haberlerin tekrarlandığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Buradan bunları yapmaya çalışan, yapan kötücül kişilere tekrar sesleniyorum. Milletimiz, devletimiz büyük bir gayret içerisinde, el birliğiyle, tam milletimizin karakterine uygun iyilik melekelerine uygun şekilde mücadele etmektedir. Sahada binlerce tanımadığımız insanlarla karşılaşıyoruz ve herkes bir tarafından tutmuş, bu afetin oluşturduğu sonuçları ortadan kaldırabilmek için, yaraları sarabilmek için çaba sarf etmektedir. Bunda bireysel vatandaşlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var, herkes var, biz buradayız. Birçok yalanla hem insanlarımızın moralini bozmaya, hem depremzedelerin moralini bozmaya, hem de deprem bölgesinin dışındaki insanlara 'hiçbir şey yapılmıyormuş' anlayışı oluşturmak, herhalde doğru bir yaklaşım değildir. Hele buna siyasi kişilerin yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi, bazı insanların yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi de eklenince, hakikaten sahada yaşayan insanlar her şeyi görüyorlar. Kimin ne yaptığını, kimin ne gayret gösterdiğini, kimin ne mücadele ettiğini, yapılanı, yapılmayanı, hepsini görüyorlar ama bunun üzerinden sosyal medyayı bir platform olarak değerlendirip, bir kötülük hanesi oluşturmaya gerek olmadığını bir kez daha söyleyeyim. Biz bunların peşindeyiz."

Devletin kurumlarının görevlerini sürdürdüklerinin altını çizen Soylu, "Özellikle biz buralardayız ama terörle mücadele eden arkadaşımız terörle mücadele ediyor, siber suçlarla mücadele eden arkadaşlarımız siber suçlarla mücadele ediyor, uyuşturucuyla mücadele eden arkadaşlarımız uyuşturucuyla mücadele ediyor. Yani devlet çalışıyor ve tıkır tıkır işliyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin dışında da bu bölgeye yaptığı destek ve mücadele işliyor, bu bölgenin dışında da işliyor. Yani vatandaş Adıyaman'da yaşıyor, Hatay'da başka türlü bir dezenformasyonun içerisinde oluyor. Orada değil, orada oluyor. Veya bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı, kiraladı.' Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl vinç kiralamış, AFAD'ın hangi vinci varmış? Bunlar kamuysa kamu bedava çalışıyor zaten. Özel sektör de kiralama yöntemiyle ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza 'sen evini yık' diye bir talimatımız da yok veya vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır. Aynen kira fiyatlarındaki fahiş artış gibi bir istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar. Elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir ama bunu AFAD'a bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir kötülüğün maharetidir. Allah milletimizi de bizi de herkesi de bu kötülüklerden sakındırsın."