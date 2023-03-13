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Okçuluk Federasyonu, deprem bölgesindeki sporculardan kayıt ücreti almayacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu, deprem bölgesindeki sporculardan yıl sonuna kadar kayıt ücreti alınmayacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 12:37, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 12:38
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Okçuluk Federasyonu, deprem bölgesindeki sporculardan kayıt ücreti almayacak

Federasyondan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çalışmaların yakından takip edildiği belirtilerek, "Federasyonumuzun imkanları dahilinde katkı sağlanmaya devam edilmektedir. Özellikle bölgede yer alan kulüplerimizin faaliyetlerinin tekrar başlayabilmesi amacıyla gerekli ihtiyaçlar belirlenerek destek olabilmek amacıyla planlama çalışmalarımız sürdürülmektedir." denildi.

Depremin etkilediği iller için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği hatırlatılarak, "OHAL kapsamındaki illerimizde yer alan kulüp sporcularımızın tof.portal.gov.tr adresi üzerinden yapacakları sporcu kayıtlarından 31 Aralık tarihine kadar kayıt ücreti alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca yine bu illerde bulunan kulüp ve ferdi sporcularımızdan 31 Aralık tarihine kadar ulusal yarışmalarımız için kayıt ücreti alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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