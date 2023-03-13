Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

İstifa haberi tarafımıza ulaşan memurlar şu şekilde:

DR. SÜLEYMAN GÖK - ÜROLOJİ UZMANI

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanı Doktor Süleyman Gök, milletvekili aday adayı olmak için bu görevinden istifa etti.

Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne ( CHP) yakınlığıyla bilinen ve daha önce de partiden milletvekili adayı olan Doktor Süleyman Gök, yine CHP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Doktor Süleyman Gök, 2007 Genel Seçimlerinde CHP'den 4. sıra milletvekili adayı, 2011 Genel Seçimlerinde ise yine CHP'den 2. sıra milletvekili adayı olmuştu.

Milletvekili olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart'ta kadar bu görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

HÜSEYİN ASLIHAN - BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, görevinden istifa ederek AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olacak.

KURTULUŞ YILMAZ-İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa etti.

İSMAİL ÇALGAN -İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ

Kocaeli İl Gençlik Spor Müdürlüğünde Yatırım İnşaat Şube Müdürü iken iki yıl önce Ağrı'ya, geçen yıl ağustos ayında ise Giresun'a İl Gençlik ve Spor Müdürü olarak atanan İsmail Çalgan istifasını verdi