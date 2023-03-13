Başsavcılıktan Arnavutköy'deki okuldan et çalındığı iddialarına ilişkin açıklama:

İstanbul Arnavutköy'de eskiden çalıştığı okulun mutfağından 15 bin liralık et çaldığı iddiasıyla tutuklanan zanlının olayı "şirketten alacağı olması nedeniyle" gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde "Et çaldı tutuklandı" başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 4 Mart Cumartesi günü saat 23.40 sıralarında şüpheli Sinan A'nın Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde daha önceden çalışması nedeniyle mutfak bölümüne ait anahtarı elde ettiği anlatılarak, şüphelinin bundan faydalanarak okulun mutfak bölümüne girdiği belirtildi.

Müşteki U. K'nın beyanına göre değeri 15 bin lira olan kırmızı ve beyaz etlerin şüpheli Sinan A, tarafından okuldan çıkardığının kamera görüntüleriyle de tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili "nitelikli hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 7 Mart Salı günü gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "eylemi şirketten alacağı olması nedeniyle sinirle ve alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini" beyan ettiği aktarıldı.

Tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelinin "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

- "Sokak hayvanlarına verdim"

Bu arada şüpheli Sinan A, sevk edildiği nöbetçi hakimlikteki ifadesinde, okulun yemek şirketinde çalışırken şirket aracını özel işlerinde kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını anlattı.

Şirketten fazla mesai karşılığında 30 bin lira alacağının olduğunu savunan Sinan A, "Aldığım etleri satmak istedim ancak daha sonra vazgeçerek 'haramdır' deyip sokak hayvanlarına verdim. Dereye döktüm, pişman oldum. Karakolu arayarak böyle bir olay yaptığımı söyledim. Müştekinin zararını gidermek istiyorum." ifadesini kullandı.