CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

Aday olmak isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren parti genel merkezine gelerek, "üyelik takip" bölümünden üyelik kontrolünü yaptırdı.

Gerekli üyelik kontrollerinin ardından evraklar, "aday adayı başvuru evrakları alım" bölümüne teslim edildi. Daha sonra ise başvuruda bulunanların, "hukuk birimi" tarafından adli sicil kayıtları incelenerek, adaylıkları önünde engel olup olmadığı kontrol edildi.

- Depremden etkilenen 6 ilde adaylardan ücret alınmayacak

Öte yandan CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler geçen hafta belirlendi.

Erkekler 30 bin lira, kadınlar, gençler ve engelliler 15 bin lira ödeyecek.

Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'dan başvuru yapacak aday adaylarından ise ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.