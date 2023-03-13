Sivas'ın Zara ilçesinde obruk oluştu
Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 15:14, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 15:14
İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Canova köyünde yaşayan vatandaşlar, köydeki bir tarlada obruk oluştuğunu fark etti.
Çapı yaklaşık 15, derinliği ise 10 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan köy sakinleri, durumu köy muhtarı Yahya Şahin'e bildirdi.
Obruğun oluştuğu esnada tarlada çalışanın olmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirten Şahin, durumu yetkililere bildirdiğini söyledi.