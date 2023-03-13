Depremzede, valinin alnından öptü

Adıyamanlı depremzede Ordu valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü.

6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman'a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, "Dedim ki Adıyaman'a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse" diyerek Vali Tuncay Sonel'i alnından öptü.