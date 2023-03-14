1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

Dört ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Dört ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor
Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde
Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların 7438 sayılı Kanun içeriğine göre EYT kapsamında olduğunu değerlendirmekteyiz. Öğretmen mesleğini yapanların da emeklilik için bazı şartları bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 15:36
Yazdır
1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

Soru: 1976 Doğumlu - Erkek . 14 Mart 1995 yılında SSK girişi ile işe başladım. 14/03/1995 - 18/08/1995 tarihleri arasında 154 gün SSK lı işçi olarak çalıştım. Daha sonra üniversitede yaz döneminde Otelde 05/07/1997 - 30/08/1997 tarihleri arasında 54 gün daha SSK lı olarak çalıştım. Üniversite bitince 28.09.2000 tarihinde MEB'de Öğretmen olarak göreve başladım ve halen memur olarak görevime devam ediyorum. 03.03.2023 Bugün itibariyle SSK dahil Emekliliğe Esas Hizmet sürem 23 yıl 0 Ay 4 Gün

Öğretmen iken Asteğmen Subay Okuluna 20/11/2001 tarihinde girdim ve 01/04/2002 tarihinde Yedek Subaylığa başladım.20/03/2003 tarihinde askerliğim bitince kıtadan ayrıldım. Yedek Subaylığım boyunca emekli sandığı keseneği ödedim. Hitap ta FHZ 90 gün olarak görülmektedir.

Aşağıda belirtilen sorularıma cevap verirseniz memnun olurum;

1-) 1995 yılı SSK girişimden dolayı EYT den yararlanıp emekli olmak istiyorum. Nasıl öğretmen emeklisi olabilirim?

2-) Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına baktığımda, SSK+Memurluk+ FHZ 90 günü kullanarak (24 yıl 9 Ay 2 gün) 02.12.2024 tarihinde emekli olabilir miyim?

3-) Öğretmenlerin emekliliği yaz dönemi olacağından, (22.07.2024) Askeri öğrencilikte geçen 132 günümü borçlanıp, ödeyip emeklilik tarihimi 4 ay 12 gün öne çekebilir miyim? SSK+Memurluk+ FHZ 90 + 132 gün öğrencilik borçlanma.

4-) Herhangi bir borçlanma ve FHZ olmadan, Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına direkt baktığımda 03.03.2025 tarihinde 25 Yıl 0 Ay 3 Gün görünmekte. O zamana kadar çalışmam mı gerekiyor? Ya da istifa edip isteğe bağlı iştirakçilikle nasıl emekli olabilirim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Soru 1-) 1995 yılı SSK girişimden dolayı EYT den yararlanıp emekli olmak istiyorum. Nasıl öğretmen emeklisi olabilirim?

Cevap 1- 1995 yılı SGK primleri ödenmiş çalışmalarınızın olması kaydıyla yaş şartı aranmadan 25 hizmet yılınızı (işçi, memur, yedek subaylık, FHZ (yıpranma payı) toplamı) tamamladığınızda EYT kapsamında emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 331 hükmü gereği, Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir. Bu hususa da dikkat edilmesi ve Kurumunuzdan bilgi alınması gerekmektedir.

Soru 2-) Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına baktığımda, SSK+Memurluk+ FHZ 90 günü kullanarak (24 yıl 9 Ay 2 gün) 02.12.2024 tarihinde emekli olabilir miyim?

Cevap 2- 25 hizmet yılın dolumunda FHZ yıpranma payı da dahil edilir. Dolayısıyla işçilik, memurluk, yedek subaylık, FHZ toplamı 25 yıl olması gereklidir. Hizmet toplamını Kurumunuzdan teyit ettirmenizi tavsiye edebiliriz.

Soru 3-) Öğretmenlerin emekliliği yaz dönemi olacağından, (22.07.2024) Askeri öğrencilikte geçen 132 günümü borçlanıp, ödeyip emeklilik tarihimi 4 ay 12 gün öne çekebilir miyim? SSK+Memurluk+ FHZ 90 + 132 gün öğrencilik borçlanma.

Cevap 3- Yedek subaylık okul süresini borçlanmanız halinde 25 hizmet yılınızı daha önce tamamlayabilirsiniz. Ancak, borçlanmanın geçerli sayılması için emeklilikten en az 6 ay önce yapılması şartı da bulunmaktadır. Yine, yukarıda belirttiğimiz gibi öğretmenlerin emeklilikleri belirli şartlara tabidir. Emeklilik takvimi haricinde emekli olabilmeniz konusunda Kurumunuzdan bilgi almanızı da tavsiye edebiliriz.

Soru 4-) Herhangi bir borçlanma ve FHZ olmadan, Mebbis Hizmet Modülü Emekliliğe Esas Hizmet süresi uygulamasına direkt baktığımda 03.03.2025 tarihinde 25 Yıl 0 Ay 3 Gün görünmekte. O zamana kadar çalışmam mı gerekiyor? Ya da istifa edip isteğe bağlı iştirakçilikle nasıl emekli olabilirim?

Cevap 5- FHZ kişilerin isteğine bağlı olmaksızın hizmet eklenmesi işlemi olmamaktadır. Direkt olarak memurun hizmet süresine eklenir. Belirttiğimiz gibi borçlanmanın geçerli olabilmesi için de emeklilikten en az 6 ay önce yapılması gereklidir. Ayrıca, görevinizi yapmak suretiyle 25 hizmet yılınızı tamamlamanız veya memurluktan 657 sayılı Kanun hükümlerine göre istifa edip istifa ettikten sonra 6 ay içinde isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabileceğinizi ve bu şekilde 25 hizmet yılınızı tamamladıktan sonra da emeklilik müracaatı yapabileceğinizi değerlendirmekteyiz. (isteğe bağlı iştirakçilik konusunda sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz mevcuttur)
NOT: Yukarıda yaptığımız değerlendirmeler sizin vermiş olduğunuz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için Kurumunuzla bilgi paylaşımında bulunmanızı tavsiye edebiliriz.

Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?
Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?
EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?
EYT kapsamında emeklilikte hangi statüden emekliliğe hak kazanılır?
Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?
Emeklilik yaşını açıkta iken bekleyen memurlar EYT kapsamında emeklilik dilekçesini nereye vermeli?
EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar
EYT konusunda öğrenilmek istenilen hususlar
2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?
2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

Bu Habere Tepkiniz

1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

1995 SSK girişli Öğretmen nasıl emekli olabilir?

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların 7438 sayılı Kanun içeriğine göre EYT kapsamında olduğunu değerlendirmekteyiz. Öğretmen mesleğini yapanların da emeklilik için bazı şartları bulunmaktadır.
Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!

Büyük İndirim Şimdi BRITA'da!

https://www.brita.com.tr/dunya-su-gunu-2023?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=dunya-su-gunu-2023
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine " İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta iken Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bürosunda, Özel Büroda ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu geçici görevleri sürecinde ayrıca yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dayanağı Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim ve Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi" ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile" ibarelerinin iptaline karar verilmesine ilişkin davada kararını verdi.
Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. ve 11. maddelerinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanları, belediye başkanı olarak görevlerinde iken tahsiline göre ulaştıkları intibaklarının karşılığı ek gösterge üzerinden emekli olurlar.<
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

BEYOĞLU'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak 2 polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan arkadaşı ve onun babası da 2 polisi yaraladı. 4 polisin yaralandığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.