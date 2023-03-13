Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilk Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 13 Mart 2009'da dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındığı hatırlatıldı.

Türkiye'de 14 yıl önce Ankara-Eskişehir hattıyla YHT seferlerine başlanıldığı anımsatılan açıklamada, "Ülkemiz böylece dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı YHT işleticisi konumuna geldi. Ankara-Konya hattı 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014'te faaliyete geçti. YHT hat uzunluğu 1241 kilometreye yükseldi. 2022 yılında 219 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman hızlı tren hattının hizmete alınmasıyla 8 şehir ve ülke nüfusunun yüzde 33'üne doğrudan, YHT+otobüs, YHT+konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılıkla beraber ülke nüfusunun yüzde 47'sine YHT hizmeti veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

YHT'lerle Ankara-Eskişehir arasında seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 8 saatten 4,5 saate düştüğüne işaret edilerek, Ankara-Konya arasında seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arasının da 4,5 saate indiği kaydedildi.

Ankara-Eskişehir YHT hattında 19 milyon 833 bin, Ankara-Konya hattında 18 milyon 272 bin, Ankara-İstanbul hattında 23 milyon 783 bin, Konya-İstanbul hattında 8 milyon 297 bin, Ankara-Karaman hattında 847 bin, İstanbul-Karaman hattında 568 bin, Eskişehir-İstanbul hattında 145 bin olmak üzere toplam 71 milyon 742 bin yolcunun seyahat ettiği belirtildi.

Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz 2021 itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren seferlerinin başladığı, ekspres trenin sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te durduğu anımsatıldı.

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya, Eskişehir-İstanbul, İstanbul-Karaman, Ankara-Karaman arasında günlük toplam 56 sefer yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YHT'ler doğrudan ulaştıkları şehirlerin yanı sıra YHT ve konvansiyonel tren ile YHT ve otobüsün birlikte planlandığı kombine taşımacılıkla Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Antalya ve Alanya'ya seyahat süresini önemli oranda azaltırken, ileri demir yolu teknolojisinin konforundan daha çok şehrimizin yararlanması sağlanıyor. Türkiye'yi hızlı tren hatlarıyla örmek için çalışıyoruz. Ankara-İzmir arasında hızlı tren çalışmaları sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arası mesafe 624 kilometre ve seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Ayrıca, inşaatı devam eden Mersin-Osmaniye-Adana-Gaziantep demiryolu hattının 2024 sonunda bitirilmesi planlanıyor. Bu hattın bitmesiyle birlikte İstanbul'dan, Edirne'den hızlı trene binen bir vatandaşımız, kesintisiz şekilde Gaziantep'e kadar ulaşabilecek. Ankara-Sivas hattı da önümüzdeki günlerde vatandaşımızın hizmetine sunulacak."