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Destici: BBP, 81 ilde kendi ismi ve adayıyla seçime katılacak

BBP Genel Başkanı Destici; "BBP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 16:19, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 16:21
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Destici: BBP, 81 ilde kendi ismi ve adayıyla seçime katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı 1 saat sürdü.

Destici, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı içinde yer alırken, eksik buldukları noktaları dönem dönem dile getirdiklerini, toplumun çeşitli kesimlerinin haklı taleplerinin takipçisi olduklarını vurgulayan Destici, bugün de yine bu talepleri dile getirdiklerini belirtti.

- "BBP, 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adayıyla seçime katılacak"

"Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir." diyen Destici, şöyle devam etti:

"BBP olarak 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası, bileşeni olarak yine kararlı ve uyumlu şekilde devam ediyoruz. BBP'nin cumhurbaşkanı adayı, daha önce de dile getirdim, her noktada Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önceliklerimizden birisi en başta geleni Cumhurbaşkanı'mızın tekrar seçimleri kazanması noktasında sahada tüm gücümüzle teşkilatımızın her bir ferdinin gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bunu, Türkiye'nin ve milletin geleceği, ülkenin bütünlüğü açısından çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Seçimlerin ikinci ayağı için yukarıda da prensip olarak bunu görüştük, anlaştık, uzlaştık. BBP 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur. Ülkemiz, milletimiz, partimiz ve Cumhur İttifakı için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

- "BBP potansiyel açısından beşinci büyük parti"

Destici, bugünkü kararlarının bu şekilde olduğunu, nisana kadar olağanüstü birtakım gelişmeler olursa onu da tekrar değerlendireceklerini ifade etti.

"Seçimlere ilişkin prensip kararın, Cumhur İttifak'ının çıkaracağı milletvekili sayısının etkisi üzerine bir değerlendirmeniz oldu mu?" sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Bütün değerlendirmelerimizi yaptık. Değerlendirmeler sonucu BBP'nin mevcut oy potansiyelini sandığa taşıması, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve milletvekilleri seçimlerinde bu çok kıymetli. BBP'nin şöyle bir özelliği var. 30 yıllık tecrübeli bir siyasi partiyiz, tecrübeli kadrolara sahibiz. Bugüne kadar yüzde 10 barajından dolayı hak ettiğimiz oyu alamadık, ya da bize oy verecek seçmen bu saiklerle bize oy vermedi. Şimdi ittifak içinde olduğumuz için barajsız bir seçime giriyoruz. BBP son yaptırdığımız anketlerle potansiyel açısından Türkiye'nin beşinci büyük partisi. Yüzde 30'un üzerinde oy alma potansiyeli olan bir siyasi partiyiz. Bunu bugüne kadar hiç alamadık ama bu seçimlerde baraj olmayacağı için sahada tüm adaylarımızla çalışacağız. İnşallah potansiyelimizin önemli bir kısmını alacağımıza ve hem BBP'nin yüksek sayıda milletvekili ile Meclis'te temsil imkanı yakalayacağına hem de ciddi bir oy oranına kavuşacağına, kurumsallaşması adına çok önemli ve kıymetli bir sonuç olacağına inanıyorum."

Destici, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi yönünde bazı partilerle yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine, "Genişliyor. İsmini zikrettiğiniz partilerle görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin olumlu gittiğini biliyoruz. AK Parti heyeti görüşmeleri sürdürüyor." dedi.

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