'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine giren Birgi, ödülünü aldı

Ödemiş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Birgi Mahallesi adına Ödemiş Belediyesi Meclisi Üyesi Sema Bilgi ile Ödemiş Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü çalışanlarından Hatice Köksal katıldı.

Bilgi ile Köksal, ödülü, Suudi Arabistan Birleşik Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb'in elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Birgi'deki tarihi ve doğal dokunun korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için adımlar atmaya devam ettiklerini dile getirdi.

BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesini, geçen yıl 20 Aralık'ta açıklamıştı. Birgi, 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlenen, dünyadaki 32 köyün bulunduğu listede yer almıştı.