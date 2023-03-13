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Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 21 bin 211'e ulaştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 18:33, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 18:35
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Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınır dışı işlemleri sürüyor.

Buna göre, bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen toplam 4 charter (özel uçuş) ile 136 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 15 charter seferi ile 2 bin 319, tarifeli seferlerle 4 bin 526 olmak üzere, 6 bin 845 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.

Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı.

Geçen yıl ise 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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