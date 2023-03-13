Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
%1,35 Faizli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi
%1,35 Faizli 100.000 TL İhtiyaç Kredisi
Sponsorlu İçerik
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
Kızılay'dan 'yemekten zehirlenme' iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
Trabzon'da CHP İl Başkanlığına kurşun isabet etmesine soruşturma
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
89 kişiye mezar oldu: Hem kolonsuz hem izinsiz
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Büyükşehir Belediye binası enkazında 'evrak nöbeti'
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem sonrası göç alan ilde Başkandan uyarı: Tarlaları arsa diye satıyorlar
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Deprem bölgesi koordinatör valilere emanet
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Üniversitelerde yüz yüze eğitime mi geçilecek?
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
AFAD'dan 'vinç ticareti' iddialarına yalanlama
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
'6284 varlığının tartışılmaya bile açılması kabul edilemez!'
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
Depremlerde can kaybı 48 bin 448 oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
AK Partili Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
Cumhurbaşkanı depremden 8 dakika sonra Belediye Başkanı'nı aramış
DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor
Milletvekilliği adaylığı başvuruları başlıyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Kanun yürürlükte...Borç faizleri ve cezalar siliniyor
Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde
Deprem bölgesinde brüt asgari ücretin net ödenmesi gündemde
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Erdoğan'dan teşkilata talimat: Ev ev dolaşın
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Sistem, küçük partilerin kıymetini artırdı
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Togg vitrinde: Türkiye'nin Otomobili son viraja girdi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak?
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Erdoğan: Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Kızılay Başkanı'ndan komedyen Şahan'a cevap: 12 yerden maaş almıyorum, oğlum çalışmıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 21:25, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 21:27
Yazdır
İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere en az 1 milyon lira kredi

İBB Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde, 14 milyon kişinin etkilendiği depremler meydana geldiğini anımsattı.

İnsanlık tarihi boyunca kara tabakasında olmuş en büyük depremi bu topraklarda yaşadıklarına dikkati çeken Göksu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem nedeniyle herkesin seferber olduğunu ve bölgelerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Göksu, devletin bütün birimlerinin deprem bölgesinde olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden gelen heyetlerin, "Bu kadar büyük bir afette bu kadar hızlı organizasyon... Sizi tebrik ediyoruz" dediğini aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan biz acımızı yaşarken bir taraftan enkazın başında insan kurtarmanın gayreti içerisinde gözyaşı dökerken, maalesef bir taraftan da ikinci deprem olmamış, birinci depremin üzerinden 4 saat geçtikten sonra elinde mikrofon 'Çadırın yok değil mi?', 'Çadırın gelmemiş değil mi?' Daha insanlar ortamı anlamaya çalışırken, iklimi anlamaya çalışırken bir taraftan da provoke etmek isteyen, buradan nemalanmak isteyenler var. Aziz milletimiz, bu depremde bunları gördü. Ben şunu gördüm: Ekranlarda, 'Devlet nerede?' diye bağıranların ve klavye kahramanları dışında herkes arazide aziz milletimizin yanındaydı."

Depremlerden çok önemli dersler ve ibretler çıkarılacağını dile getiren Göksu, "Bugüne kadar bu kentsel dönüşüme 'hayır' diye bayraktarlık yapanlar, her kentsel dönüşüm projesi için mahkeme kapısında yatanlar, çıkacak bu aziz milletten özür dileyecek." diye konuştu.

Bu depremin, siyasi partilerin ya da başka organların artık bir paradigma değişimi yapması gerektiğini de hatırlattığını vurgulayan Göksu, "Ne üzücüdür ki depremde daha herkes yaraları sarmakla uğraşırken, herkes tırlarla eşya taşımanın sorumluluğunda ve gayretindeyken maalesef biz muhalefetten şunu gördük: 'Seçimi erteletmeyiz, biz seçim istiyoruz'. Durun, enkazların içerisinde canımız, hayatlarımız var. Siz bugüne kadar AK Parti'nin seçimden korktuğunu gördünüz mü hiç?" ifadesini kullandı.

- "Eskiden sadece CHP dava açıyordu şimdi bir de İBB dava açıyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 4 seneden beri sosyal medyada deprem seferberliğiyle ilgili aynı paylaşımlarda bulunduğunu aktaran Göksu, İmamoğlu'nun bir konuşmasında İstanbul'un depreme hazır olması için 5 yılda bu işi bitireceğini, bir başka konuşmasında ise 100 yılda bile bitiremeyeceğini ve kentsel dönüşümün durdurulması gerektiğini söylediğini kaydetti.

İBB'nin, CHP'den önceki dönemde deprem konusunda neler yaptıklarını anlatan Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı'yken 1996 yılında kentte deprem müdürlüğünü ilk kuran kişi olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de deprem master planı yapan tek kentin İstanbul olduğunu, bunun 2003 yılında yapıldığını ifade eden Göksu, kent jeolojisi, mikro bölgelendirme, zemin etüdü, deprem hasar analizi, afet risk gösterge sistemi, erken uyarı acil müdahale sistemi, geçici toplanma ve barınma alanları, yapı güçlendirme çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, strateji çalışmaları, tsunami ve heyelan tehlikesi çalışmaları da yaptıklarını anlattı.

Van depremi olduktan sonra AK Parti ve CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, yasal bir düzenleme çalışması yaptıklarını, bu çalışmanın TBMM'ye gittiğini dile getiren Göksu, CHP'nin bu yasa teklifine "hayır" dediğini ama yasanın meclisten geçtiğini, bu yasayla 695 bin 813 konutun yenilendiğini, 93 bin 51 konutun da yapımına devam edildiğini bildirdi.

CHP'nin, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine gittiğinin altını çizen Göksu, CHP'nin bu engelleri çıkarmaması halinde konut sayısının 1 milyon 600 bine çıkabileceğini belirtti.

Göksu, "1537 dava açmışsınız. Ne yapmışsınız, gördünüz mü? 695 bin kişinin konutunu yenilemiş, devam edenlerle beraber 800 bin, ortalama 4 ile çarparsanız, 3 milyon 200 bin insanın hayatını kurtarmaya 'dur' demişsiniz. Eskiden sadece CHP dava açıyordu şimdi bir de İBB dava açıyor." sözlerini sarf etti.

Esenler'de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm çalışmasının yapıldığını, CHP'nin ve İBB'nin 11 dava açtığını vurgulayan Göksu, "Bu konutların yapılması sizi neden rahatsız ediyor? Gelin, hep beraber yapalım. Kentsel dönüşüm için ne istiyorsanız yapalım." görüşünü paylaştı.

İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın, sitesinde 2300 konuttan bahsettiğini aktaran Göksu, bir yerin dönüştüğünün söylendiğini, bu dönüştüğü yerin projesi meclise geldiğinde CHP'nin buna "hayır" dediğini dile getirdi.

İBB'nin Eyüp'te 192 konutu dönüştürdüğünü, siteye ise müteahhidin yaptığını da ekleyip 700 küsur yazdığını ifade eden Göksu, CHP'nin kentsel dönüşüm düşmanlığını bırakması gerektiğini söyledi.

- "2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek"

İstanbul'da yarın veya ertesi gün ilgili bakanların açıklayacağı bir müjde olduğunu aktaran Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da yarın ya da diğer gün Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun."

Oturumda konuşan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise tarih boyunca Türkiye'nin depremler ülkesi olarak yer aldığını söyledi.

Cumhuriyet'ten sonra en büyük depremin 1939 yılında Erzincan'da yaşandığını anlatan Subaşı, bu depremden hemen sonra yasa çalışması yapıldığını, zarar görenlere yapılacak yapılar hakkında kanun çıkarıldığını anımsattı.

Subaşı, 1944 yılında yer sarsıntılarından önce alınacak tedbirler kapsamında kanun çıkarıldığını dile getirerek, bunu İtalya ile birlikte ilk çıkaran ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Doğan Subaşı, 1950'li yıllarda Demokrat Parti döneminde bazı kararlar alındığını, İmar ve İskan Bakanlığı kurulduğunu, 1965 yılında kurulan Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile sivil savunmanın birleştirilip 2009 yılından itibaren AFAD'ın kurulduğunu ifade etti.

AFAD'ın, depremle ilgili çok dikkate değer çalışmalar yaptığını kaydeden Subaşı, AFAD'ın bu çıtayı daha yukarı çıkarması gerektiğini, ama öyle olmadığına tanık olduklarını savundu.

"İstanbul'da üst geçit, viyadük, içme suyu, atık su şebekesi, barajlar ve İBB'nin binalarının 25 yıldır kontrol edilmediğini" iddia eden Subaşı, 2019 yılında "Depremde belediye ayakta kalacak mı?" diye sorduğunda bunun bir cevabının olmadığını, ama şimdi bunun bir cevabının olduğunu belirtti.

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da deprem seferberliği ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü meclis toplantısında olmadığını söyledi.

Seferlerin bir sunum halinde kendileriyle ve İstanbullularla paylaşılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:

"Ama yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü İBB'nin böyle bir hazırlığı yok. Siz İstanbul'a seferberlik ilan edeceksiniz, 4 gün sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye Ankara'da boy göstereceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Siz İstanbul'a verdiğiniz sözleri, vaatleri yerine getirmeden buradan bir yere gidemezsiniz. Kaldı ki böyle bir seçimi kazanma şansınız olmadığından zaten gidemeyeceksiniz de insan şunu söyler: 'Orada o fotoğrafa girmeden 'Böyle bir teklifiniz olabilir ama benim İstanbullu'ya 5 yılda 100 bin deprem konutu sözüm vardı. Dört yılı bitirdim, 5. yılda bu konutları yapmak için benim İstanbul'da mücadele vermem gerekiyor'. Her şey siyaset."

AK Parti'li İBB Meclis Üyesi, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, genel seçimlerde AK Parti milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa etti.

Ekşi'den boşalan komisyon üyeliğine, AK Parti'li Meclis Üyesi Rüstem Dindarol seçildi.

Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Merkez Bankası'na rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yükseldi
Tahıl Koridoru Anlaşması 60 gün daha uzatıldı
Tahıl Koridoru Anlaşması 60 gün daha uzatıldı
Dolar günü 18,97 TL'den tamamladı
Dolar günü 18,97 TL'den tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı
Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı
Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seçim Genelgesi'

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine " İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapmakta iken Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bürosunda, Özel Büroda ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere, bu geçici görevleri sürecinde ayrıca yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dayanağı Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim ve Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi" ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile" ibarelerinin iptaline karar verilmesine ilişkin davada kararını verdi.
Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. ve 11. maddelerinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanlığı yapmış olanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Belediye Başkanları, belediye başkanı olarak görevlerinde iken tahsiline göre ulaştıkları intibaklarının karşılığı ek gösterge üzerinden emekli olurlar.<
11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

KADES İHBARINA GİDEN POLİSLERE SALDIRI, 4 POLİS YARALI

BEYOĞLU'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak 2 polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Şüphelinin gözaltına alınmasını engellemeye çalışan arkadaşı ve onun babası da 2 polisi yaraladı. 4 polisin yaralandığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market 12-14 Mart indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.