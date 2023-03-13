Gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 56 öğrenci, gıda zehirlenmesi iddiası ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2023 22:07, Son Güncelleme : 13 Mart 2023 22:50
İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyü Abdulkadir Alkan Ortaokulu öğrencileri yedikleri yemeklerden zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırıldı. Okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 55 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldılar. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.