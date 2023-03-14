14 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Narlıca Mezarlığını, geçici yaşam alanını, Defne'deki çadır kenti, Kuşaklı köyünü ve Kırıkhan'ı ziyaret edecek, Hatay EXPO'da "Millet Buluşması"na katılacak.

(Hatay/12.30-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

- HDP'nin grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/15.30/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkeoloji Müzesi'nde tescilli yapılarla ilgili istişare toplantısına katılacak, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Hatay/13.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanşında çarşamba günü Belçika'nın Gent takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını stadın yanındaki tesislerde yapacak.

- Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ve takımdan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ve antrenman statta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.30/18.00/19.30/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş mücadelesine Manchester City-Leipzig ve Porto-Inter karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Manchester/Porto/23.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'ndaki 5. maçında Darüşşafaka Lassa, İspanya'nın Surne Bilbao ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinin ilk maçlarında Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan'ın Sopron Basket takımını, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00/Mersin/19.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Developres ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Rzeszow/20.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Floransa/22.00)