Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2023 07:22, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 07:23
Usta sanatçı Haluk Bilginer, Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde "Kundakçı" isimli oyunun sahnelendiği sırada rahatsızlandı. Bunun üzerine Bilginer, ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürüldü.
Haluk Bilginer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.