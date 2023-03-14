Zirai ilaçları enkazdan çıkarıp imha edecekler

Ekipler ilaçları, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yıkıntılar altından kontrollü şekilde çıkarıyor.

Adıyaman'da zirai ilaç satan iş yerlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan ilaçlar, uzman ekip tarafından güvenlik önlemleri altında çıkarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri, depremde yıkılan tarım ve hayvansal ilaç satışı yapan 6 iş yerinin enkazından, ürünlerin çıkarılması için uzman ekip oluşturdu. Koruyucu tulum giyen ekip, ilaçları, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yıkıntılar altından kontrollü şekilde çıkarıyor. Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, bu ilaçların çevreye yayılması durumunda zarar verebildiğini kaydetti: "Buradan çıkartılan ilaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce depolara götürülüyor. Sağlam ilaçları sahiplerine teslim ediyoruz. Bozulmuş olanlar da depolanıyor. Daha sonra usulüne uygun şekilde bertaraf edilecek."