Togg 1 milyondan satışa çıkıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Togg için nefesler tutuldu. Daha önce şubat ayında başlayacağı duyurulan ve deprem sebebiyle ertelenen ilk siparişlere başlanması için artık saatler sayılıyor. Togg'un ilk teslimatının mart sonunda yapılması, devam eden teslimatların nisan ayıyla birlikte hızlanması beklenirken, sır gibi saklanan fiyatın da 1 milyon liradan başlaması ve ayrıntılarının da bugün açıklanması bekleniyor.

Aldığımız bilgilere göre, vergi avantajı sağlanan Togg'un başlangıç fiyatının 1 milyon lira olacağı, donanımına göre fiyat ağırlığının belirleneceği de aldığımız bilgiler arasında. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, tamamen elektrikli olan Togg'un bu hafta satışa çıkacağını açıklamıştı. Togg'un satışa çıkması ve yollarda görülmeye başlamasıyla birlikte, Devrim'le başlayan ancak nihayete ulaşmayan yerli