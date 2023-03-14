Cumhurbaşkanı'ndan 'hızlı seçim anketi' talimatı: İlk tespitlere göre Erdoğan açık ara önde
AK Parti yönetimi ilk defa Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaştırması yaptı. Net rakamlar hafta sonu çıkacak ama ilk sonuçlarda 'Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısında açık ara önde olduğunun' tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mart 2023 08:30, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 08:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra kamuoyu yoklaması yapan şirketler ardı ardına anket sonucu açıklarken, AK Parti yönetimi de ilk defa Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaştırması yapmak için adım attı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisi ekibi ile yaptığı toplantıda 'Hızlı bir anket yapılması' talimatını verdiği öğrenildi.
AK Parti kaynakları, önceki kamuoyu yoklamalarında genellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun birlikte bulunduğu anketler yaptırdıklarını hatırlattı.
YÜCEL KAYAOĞLU