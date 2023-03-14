Başkent'te 3 ayrı FETÖ operasyonunda 33 şüpheliye FETÖ gözaltısı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

ASKERİ LİSELER SINAVINDA USULSÜZLÜKTEN 9 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını usulsüz şekilde aldığı belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensupları tarafından 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sınavlarda usulsüzlük yaptığı belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

DİĞER BİR OPERASYONDA 11 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem (jandarma) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları sonucu belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Aralarında görevdeki bir astsubay ile 2 uzman çavuşun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması amacıyla 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik düzenlenen bir diğer operasyonda ise biri görevde diğeri kamudan ihraç edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEM ekiplerince düzenlenen operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.