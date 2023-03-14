Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2023 10:02, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 10:15
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:09:47:34 TSİ
Enlem:38.135 N
Boylam:36.976 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/lc0jL6e0mU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi