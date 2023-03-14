Ünlü sunucu NTV'ye veda etti! EYT ile emekliye ayrıldı

NTV'deki EYT ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Uzun bir süredir kanalda görev alan ünlü spiker Kocaalp, veda ettiğini duyurdu.

İşte Melda Yücel Kocaalp'in veda paylaşımı

'BİLİYORUM SÜRPRİZ OLDU.'

Melda Yücel Kocaalp, veda haberini sosyal medya hesabından paylaştığı videolara düştüğü notla duyurdu:

"NTV'ye veda zamanı. Biliyorum sürpriz oldu. EYT ile emekli oluyorum. Bugün değilse ne zaman dedim ve. Hayat böyle değil mi zaten. 14 yıldır koşa koşa girdiğim şu kapıdan bugün son kez girdim. CNBC-E ile adım attım sevgili Doğuş ailesine. 14 yıla varan sürede tüm aklım tüm kalbim bilgim aidiyetimle Doğuş'lu oldum ve tüm tecrübemi adadım. Sorgusuz sualsiz amasız fakatsız tüm güler yüzümle. Çok şey öğrendim çok değerli isimlerle çalıştım çok dost kazandım. Bundan sonra mı? Bu son değil; başlangıç. Herkesin ağzının tadı kazancı sağlığı evdeki huzuru böyle tatlı ve bol olsun dedim; bana veda pastası sürprizi yapan haber merkezinden arkadaşlarıma. Tüm emeklerimiz karşılık bulsun. Hep iyi haberlere. Yolumuz açık olsun. Yeni seferlere" mesajını paylaştı

Melda Yücel Kocaalp kimdir?

1972 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melda Yücel Kocaalp eğitim hayatını İstanbul'da geçirdi. Okuduğu okullarda birincilikler kazanan ve çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Kocaalp İstanbul Üniversitesi'nin Felsefe bölümünden mezun oldu.

Tecrübeli isim Üniversitenin bitmesi ile beraber Takvim Gazetesinde çalışmaya hayatına atıldı ve bu gazetede köşe yazarlığı yaptı. Melda Yücel Kocaalp'in Takvim gazetesinden sonra durağı Yeni Binyıl oldu deneyimli isim burada muhabirlik yaptı. Farklı gazetelerde, farklı birimlerde görev alan isim sonrasında televizyona geçiş yaptı ve ilk olarak Kanal 6 televizyonunda çalıştı. Kocalp'in halk tarafından tanınması Star TV'ye geçişi ile beraber oldu, Star ekranlarında tanınırlığını artıran isim buradan sonra sırası ile Habertürk ve CNBC-e'de görev aldı.

Sunduğu ekonomi programları ile sektörde önemli bir isim elde eden Kocaalp bir dönem Habertürk kanalının Ekonomi Müdürlüğü görevini üstlendi. 2 çocuk annesi olan Melda Yücel Kocaalp halen NTV televizyonunda ekonomi haberleri sunuculuğu ve Osman Müftüoğlu ile beraber Yaşasın Hayat programını hazırlamıştı. Kocaalp EYT ile emekli olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.