'İletişim Başkanlığı bana yalan söyledi, hakkımı helal etmiyorum'

Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan'la Halk TV'de, katıldığı programda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan iki kişi aradı. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bana yalan söylediler. Ne istediysek gelmedi. Vinç yolda dedi, gelmedi" ifadelerini kullandı.

Zan, depremzedelerin bölgede yaşadığı sorunlara değinerek; "Bu insanlar onuruyla, gururuyla yaşayan insanlar. Bu insanlar daha düne kadar evleri olan, işleri olan insanlardı. Düşünebiliyor musunuz, 1,5-2 dakika içinde aileniz yok, eviniz yok, eksik kalmışsınız. Dostlarınız yok. Mahalleniz yok, şehriniz, kültürünüz, geleceğiniz yok olmuş. Bu insanlar hala çadır dileniyorlar. Ben insanlığımdan, bu dönemden, bu yüzyıldan utanıyorum. İnsan seçiyoruz. Bize okullarda deprem öğretilmedi. Bu eğitimle, farkındalıkla başlar. Derslerde gösterilmesi lazım" dedi.

Zan, "Hala duş alamayan insanlar var. Hala güncel sorunlar devam ediyor. Önce hijyen sorununu ortadan kaldırmamız lazım. Biz 9-10 gün duş almadık. 37 gündür duş almayanlar var. 1,5-2 ayda insanlar unutabiliyor" değerlendirmesinde bulundu