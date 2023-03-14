Millet İttifakı içinde üçlü ittifak

İşte CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nde bazı illerde ortak aday çıkarırsa muhafazakar seçmen üzerinde etkili olabilir görüşü var. Bu Saadet Partisi'nin önerisi. Saadet Partisi bu ortak liste teklifini diğer iki partiye iletmiş durumda.

Saadet Partisi'nin teklifi 38 ilde ortak aday çıkarılması. Değerlendirmeler yapılıyor. Sadece bu üç parti değil, altı partinin bir araya geldiği bir komisyon da var. Dolayısıyla CHP ile de ikili görüşmeler devam ediyor. Aynı Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi Millet İttifakı'nda da milletvekili aday listeleri verilene kadar bir takım taktik stratejik değerlendirmeler ile kararlar alınacak deniyor. 38 ilin tamamında olmasa da 15-20 il civarında ittifak içinde ittifak yani üç partinin ortak liste vermesinden söz ediliyor. Henüz netleşmedi, görüşmeler devam ediyor.

İYİ Parti ile CHP arasında da altılı masa dışında görüşmeler var. İYİ Parti'nin bu kez Türkiye genelinde ayrı liste çıkarmaktan yana bir tutumu olduğunu dün de belirtmiştim. Şu an o şekilde ilerlediği bilgisi var. CHP ile İYİ Parti de bu kez bir önceki seçimden farklı olarak çok daha geniş bir şekilde kendi adaylarıyla yola devam edecek ama belli başlı çok kritik illerde ortaklık olabilir deniyor. Şu an genel tavır İYİ Parti ve CHP'nin ayrı liste çıkarması yönünde.

'CHP'DEN GELEN MESAJ DEĞİŞMEDİ'

Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerine gelince; tabii ki işte sofra konusunda CHP'den gelen mesaj değişmedi. Masa değil ama sofra genişleyecek. Bu konuda kararlıyız. Yani dışarıdan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kim destek verecekse o sofrada yer alacak. İlk olarak İşçi Partisi ve Sol Parti'ye gitmişti. Sıradaki ziyaretin sağdan bir partiye olması yönündeydi. Cuma günü BTP Başkanı Hüseyin Baş ile görüşebileceği iddia ediliyor.

İYİ Parti daha önce BTP'yi masaya oturması için teklifte bulunmuştu. Meral Akşener masaya getirmişti ama kabul görmemişti. Şimdi masaya değil ama sofraya oturması için Kılıçdaroğlu Hüseyin Baş'la görüşecek

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Kılıçdaroğlu'nun HDP randevusu merakla bekleniyor ama bu hafta olmayacak gibi görünüyor. Gelecek haftaya bakacağız. İttifak protokollerinin teslim edilmesi de bir sonraki Cuma gününe kaldı. Önümüzde daha 10 günlük bir süre var.

Muharrem İnce de merak ediliyor. CHP kurmayları diyor ki, İnce'nin söylemi eylemi belli. Ona göre hareket edecektir. Zaten adaylığını açıkladı. Şimdi gidip nasıl 'çekil' diyeceksiniz. Kendi seçime girecek, vatandaştan alacağı oyu alacak şeklinde yaklaşan parti kurmayları var.

Kılıçdaorğlu'nun Muharrem İnce kendisini arayıp tebrik ettiği için bu ziyaretler kapsamında Muharrem İnce'yle de görüşmesi hala gündemde duruyor. Muharrem İnce ile şimdilik bir randevulaşma yok.

Mustafa Sarıgül ile bir randevulaşma var mı? Sarıgül ile de bir randevulaşma yok ama 10 günlük bir süreç var ve önümüzdeki hafta bu görüşmelerin artık gerçekleşmesini bekliyoruz