Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle kentte 4 bin 271 bina ve 11 bin 328 bağımsız bölüm yıkıldı.

Acil, orta, ağır ve yıkık toplam bina sayısı 35 bin 852, bağımsız bölüm 107 bin 654, konut sayısı ise 86 bin 29 oldu. Malatya merkez ve ilçelerde 49 bin 280 bireysel çadır dağıtımına ilaveten merkezde 27 çadır kent ve 4 bin 173 çadır kuruldu, böylece kurulan toplam çadır 55 bin 533'e ulaştı.

Çadırlar, spor salonları, camiler, okul ve yurtlar, konteynerler, geçici barınma merkezinde toplam 298 bin 983 kişi barınıyor.

Merkezde 27, ilçelerde ise 17 olmak üzere 44 noktada 5 bin 143 konteynerin kurulumu yapıldı. 6 noktadaki geçici konaklama merkezlerinde ise 2 bin 90 konteynere 10 bin 69 kişi yerleştirildi.

Afetzedelerin beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla 285 dağıtım noktasında günlük 384 bin 642 kişilik olmak üzere bugüne kadar 16 milyon 213 bin 384 kişilik yemek ikram edildi. Günlük 260 bin ekmek de üretilerek dağıtıldı.

Merkez ilçelerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay tarafından sosyal marketler 12 noktada hizmet veriyor.

Kara, hava ve demir yoluyla toplamda 589 seferle 73 bin 794 kişi tahliye edildi. 14 farklı lokasyonda ayni bağış depoları kuruldu.

Merkez depolara 1833 yardım tırı geldi, bunlardan 1345'inin dağıtımı tamamlandı, kalanlarının ihtiyaç sahiplerine sevki sürüyor. Hastanelerde servislerde 24, yoğun bakımda 6 olmak üzere 30 hasta bulunuyor.

Depremde 1112 büyükbaş, 6 bin 385 küçükbaş hayvan telef oldu. 6 bin 325 yetiştiriciye 3 bin 397,2 ton yem dağıtıldı, 40 bin 195 üreticiye 173,4 milyon lira, 21 bin 528 yetiştiriciye de 116,4 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit sonuçlarına göre, içinde ikamet bulunan az, orta, ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak 160 bin 285 haneye 10 bin lira ödenecek.

Konteyner talebi ve kira yardımı için e-Devlet üzerinden 117 bin 978 kişi başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göre, şu ana kadar 15 bin 681 konteyner, 37 bin 191 kira yardımı başvurusu değerlendirildi.

Altyapıda yaşanan hasarı giderme çalışmaları da sürüyor. Kentte elektrik verilme oranı yüzde 100, su abonesi yüzde 57, doğal gaz abonesi yüzde 93, haberleşme yüzde 106, ulaşım yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Kullanılamayan yol da bulunmuyor.