Komiser yardımcısının çantasından çıkanlar hayrete düşürdü

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; Hatay'da deprem bölgesinde görevlendirilen Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı H. G., iddiaya göre görev saati dışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Bekçi S.Ö.'yü yanına alarak araçla enkaz bölgesine gitti. Bir süre sonra H.G. enkazdan aldığı çantayla bölgeden ayrıldı.

ZİYNET EŞYALARI, DÖVİZ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR.

Yol kontrolü yapan polis ekipleri H.G. ve bir bekçinin bulunduğu araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramalarda H.G.'nin çantasında çok sayıda ziynet eşyası, döviz ve elektronik cihaz ele geçirildi.

Olayın ardandan H.G. ve bekçi gözaltına alındı. Bekçi ifadesinde, çantada ne olduğundan ve amirinin ne yaptığından bilgisinin olmadığını, Komiser Yardımcısı H.G.'nin de bekçinin olayla ilgili bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Komiser Yardımcısı H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bekçinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE AÇIĞA ALINMIŞTI

Öte yandan daha önce de Gaziantep'in Islahiye ilçesinde görevlendirilen 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar I. görev bitimi depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdiği ortaya çıkmış, ve olayın ardından açığa alınmıştı.