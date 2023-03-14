ABD dronu ile Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde çarpıştı
Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2023 20:12, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 20:19
Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.