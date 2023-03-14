Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.