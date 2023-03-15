Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 5 saat trafiğe kapatılacak
Avrasya Tüneli, bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 07:49, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 07:51
Tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadesi kullanıldı.